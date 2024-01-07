Водонаева ограничила встречи своего сына с отцом: «Богдан снова живет только со мной»

Алена Водонаева 12 лет назад развелась с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Но они смогли сохранить хорошие отношения. Бывшие супруги воспитывают сына Богдана, которому 13 лет. На этот раз экс-участница «Дома-2» поменяла правила в семье.
Если раньше она стремилась разгрузить свой график, чтобы больше времени уделять работе и развлечениям, а также из-за проблем со здоровьем, то теперь светская львица готова быть с наследником чаще. Она раскрыла подробности в соцсетях.
«У нас в семье небольшие изменения с этого года. Вы знаете, что после моих инсультов Богдан жил 2 недели у меня, 2 недели у своего отца. Нам всем был удобен такой формат, чтобы чуть-чуть меня разгрузить. С 2024 загружаемся заново. Богдан снова живет только со мной, и с папой будет видеться по выходным. Про третий инсульт шутить не буду», – пояснила Алена.
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По ее словам, парень растет очень смышленым. Телеведущая с ним общается на любые темы. Напомним, что она была в браке с диджеем Алексеем Комовым. Но в 2019 году они расстались. Теперь о личной жизни Водонаева говорит редко.