Водонаева ограничила встречи своего сына с отцом: «Богдан снова живет только со мной»

Алена Водонаева 12 лет назад развелась с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Но они смогли сохранить хорошие отношения. Бывшие супруги воспитывают сына Богдана, которому 13 лет. На этот раз экс-участница «Дома-2» поменяла правила в семье.

Если раньше она стремилась разгрузить свой график, чтобы больше времени уделять работе и развлечениям, а также из-за проблем со здоровьем, то теперь светская львица готова быть с наследником чаще. Она раскрыла подробности в соцсетях.