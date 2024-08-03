Ксения Бородина объяснила, почему снова демонстрирует личную жизнь после развода: «Хочется кричать!»

Ксения Бородина уже давно стала свободной. После развода с Курбаном Омаровым она стала заверять, что больше не будет рассказывать о своих романах. Телеведущая четыре года активно снималась в новых проектах. Если у нее и были отношения с мужчинами, то она все хранила в секрете. Но недавно во время поездки в Турцию бывшая ведущая «Дома-2» стала представать с мужчиной. Она даже выложила кадры, где обнимала своего брутального спутника.

На днях Ксения вернулась в Москву. Она продолжила публиковать кадры с возлюбленным. Телеведущая стала получать много сообщений от подписчиков. Многие стали критиковать ее за то, что свое слово она не держит. Также ее избранника раскрыли пользователи Сети. Им оказался блогер Николай Сердюков, который участвовал в шоу «Последний герой. Русский сезон», где Бородина была ведущей. Но звезда решила объяснить, почему так себя повела.

«Знаете, что такое свобода? Это когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда кричать. И вот все это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу! P.S. Счастье любило тишину», — высказалась Ксения.

К слову, она намекнула, что уже живет с возлюбленным. Телеведущая даже просыпается со своим парнем.