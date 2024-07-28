«Любит танцевать на граблях»: в Сети Ксению Бородину подозревают в романтических отношениях с одним из участников «Последнего героя»

Те же грабли, только в профиль

Несмотря на то что прямых доказательств этого романа нет, телезрители бурно на него отреагировали. Кто-то робко предположил, что это все для пиара, но большинство как будто раскрыло глаза и разглядело в скандальном «выживальщике» типаж мужчины, к которому Бородина неравнодушна. Поклонники звезды уговаривают ее одуматься, пока не поздно.

Смайлик: «А Ксюша умеет выбирать мужиков. Один лучше другого каждый раз». Наталья: «Ну если это так, то ничего нового. Ксения любит танцевать на граблях». Olga: «Ну что, очередного бомжа подобрала, не дает мужикам на улице умирать». na globys: «Зачем она собирает этих скрепышей из «Магнита»? Ольга: «Она так скоро до садовников и охранников опустится». N: «Он же такой — никакой. Вся его известность только благодаря Акиловой». Daria Sukhanova: «Это который на «Последнем герое» материл девчонок, хамил и орал: «Закрой свою пасть»? Марго: «Если это пиар, то так себе. Либо никто не согласился больше с ней тусить, либо бездомные в Москве заканчиваются». Виктория: «Прям как в кино — ты уже в транспорте начала знакомиться?» Галина Гончар: «Судя по тому, что она любит самовлюбленных альфонсов, не удивлюсь». Мария: «Коля это нечто! Как его еще никто не грохнул. Ну настолько нарциссичный, наглый, самоуверенный. Я когда «Последний герой» смотрела, мне хотелось экран разбить. Как с таким можно спать? Как с таким можно общаться? Мерзость». Рири: «Он 100% в ее вкусе. Подобие мужика, который, ударив палец об косяк, обвинит всех вокруг и наорет еще. Второе шоу с ним смотрю, это ужас».

Ксения и ее предпочтения

У человека из проекта «Дом-2» не может быть скучного прошлого. Бородина дважды была замужем. Второй бывший муж и отец ее младшей дочери Курбан Омаров до сих пор может что-нибудь припомнить Ксении в блоге. Особенно, если дело касается денег.

Так, он очень болезненно отнесся к слухам о том, что Бородина встречается с его бывшим другом Трофимом Симищенко. Этого мужчину Курбан обвинил в мошенничестве и отсутствии морали. На этой почве в Сети припомнили всех странных парней Ксении.