«Любит танцевать на граблях»: в Сети Ксению Бородину подозревают в романтических отношениях с одним из участников «Последнего героя»

Одно дело — картинка на экране, и совсем другое — то, что происходит за кадром. Пока на реалити «Последний герой» Александр Лось крутил любовь с соплеменницей, на Алтае зарождалась любовь поинтереснее. Так, по крайней мере, считают наблюдательные интернет-пользователи, которые подписаны на Ксению Бородину.
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Недавно знаменитость побывала у подруги Кати Жужи на яхте, которая праздновала день рождения сына. Рядом с Ксенией был мужчина, от которого на видеозаписи только голос и рука в часах. Но в Сети этих улик хватило, чтобы заподозрить в новом ухажере Бородиной… Николая Сердюкова! Если кто забыл, то именно этому «медведю» телеведущая в четвертой серии шоу «Последний герой» отдала единственный иммунитет.
Рядом с Ксенией на мероприятии был мужчина, от которого на видеозаписи только голос и рука в часах. Фото: соцсети
Те же грабли, только в профиль
Несмотря на то что прямых доказательств этого романа нет, телезрители бурно на него отреагировали. Кто-то робко предположил, что это все для пиара, но большинство как будто раскрыло глаза и разглядело в скандальном «выживальщике» типаж мужчины, к которому Бородина неравнодушна. Поклонники звезды уговаривают ее одуматься, пока не поздно.
Смайлик: «А Ксюша умеет выбирать мужиков. Один лучше другого каждый раз».
Наталья: «Ну если это так, то ничего нового. Ксения любит танцевать на граблях».
Olga: «Ну что, очередного бомжа подобрала, не дает мужикам на улице умирать».
na globys: «Зачем она собирает этих скрепышей из «Магнита»?
Ольга: «Она так скоро до садовников и охранников опустится».
N: «Он же такой — никакой. Вся его известность только благодаря Акиловой».
Daria Sukhanova: «Это который на «Последнем герое» материл девчонок, хамил и орал: «Закрой свою пасть»?
Марго: «Если это пиар, то так себе. Либо никто не согласился больше с ней тусить, либо бездомные в Москве заканчиваются».
Виктория: «Прям как в кино — ты уже в транспорте начала знакомиться?»
Галина Гончар: «Судя по тому, что она любит самовлюбленных альфонсов, не удивлюсь».
Мария: «Коля это нечто! Как его еще никто не грохнул. Ну настолько нарциссичный, наглый, самоуверенный. Я когда «Последний герой» смотрела, мне хотелось экран разбить. Как с таким можно спать? Как с таким можно общаться? Мерзость».
Рири: «Он 100% в ее вкусе. Подобие мужика, который, ударив палец об косяк, обвинит всех вокруг и наорет еще. Второе шоу с ним смотрю, это ужас».
Ксения и ее предпочтения
У человека из проекта «Дом-2» не может быть скучного прошлого. Бородина дважды была замужем. Второй бывший муж и отец ее младшей дочери Курбан Омаров до сих пор может что-нибудь припомнить Ксении в блоге. Особенно, если дело касается денег.
Так, он очень болезненно отнесся к слухам о том, что Бородина встречается с его бывшим другом Трофимом Симищенко. Этого мужчину Курбан обвинил в мошенничестве и отсутствии морали. На этой почве в Сети припомнили всех странных парней Ксении.
Fantastic that’s me!: «Я, знаете, заметила, что Ксения выбирает себе всегда прям очень мерзких мужиков, и дело не в изменах или что они альфонсы. Например Терехин, когда был на «Доме-2», ругался с девочками как женщина и говорил им такие вещи ужасные, прям низкие. Даша Пынзарь назвала его взяточником, он ей в ответ сказал, мол, ты была не девственница, когда с Сережей начала встречаться. Про Риту Агибалову — обсуждал, с кем она спала. Я, например, со стыда бы упала, если бы мой парень такие вещи говорил. Или Курбан, была история, когда он в ресторане кидался в женщин перепелиными яйцами из салата. Потом этот «курбанозаменитель» занял у Ирен Вартик денег и не отдал. Как можно такую мерзость вокруг себя собирать?»
У человека из проекта «Дом-2» не может быть скучного прошлого. Фото: ТВ-3
Сердюков и его послужной
Сейчас Николай — это один из участников реалити «Последний герой. Русский сезон». Но многие знают Сердюкова еще по проектам «Вызов. 2 сезон» (2023) и «Влюбись, если сможешь» (2022).
Также огромная часть аудитории знает его как успешного блогера, который связал себя узами брака с коллегой — Аленой Акиловой. У них родилась прелестная малышка Николь. Сердюков прекрасно проявил себя как отец и даже после развода ребенок занимает в его жизни существенное место.
В одном из интервью Николай признался, что привык чувствовать себя частью семьи. Поговаривали, что он встречается с Дарьей Погадаевой. Фанаты заметили, что пара часто появляется вместе в социальных сетях. Однако дальше слухов дело не пошло. Теперь вот ему приписывают Бородину. Возможно, на этот раз молодой человек настроен более чем серьезно.
Сейчас Николай — это один из участников реалити «Последний герой. Русский сезон». Фото: ТВ-3
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