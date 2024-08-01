Ксения Бородина намекнула на новый роман, выложив фото в объятиях мужчины

Ксения Бородина уже 4 года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Она признавалась, что бизнесмен ей изменял. Телеведущая занялась изучением психологии. Она предпочла больше никого не посвящать в личную жизнь. При этом бывшая ведущая «Дома-2» признавалась, что если она не выкладывает фото с мужчиной, это не значит, что его нет в ее жизни.

Недавно Бородина месяц провела в Турции с дочками и подругами. Там она иногда представала с мужчиной, которого обнимала то пляже, то на яхте.

А накануне звезда вернулась в Москву. Она выложила новое фото, на котором обнимала парня в лифте. Ксения не стала рассекречивать его имя. Более того, она дразнила фанатов, делая шутливые подписи: «Когда влез без очереди».