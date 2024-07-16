Бородина поругалась с пассажиркой во время «быстрой посадки» в аэропорту Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она называет себя человеком, который близок к народу. Бывшая ведущая «Дома-2» часто обсуждает острые социальные вопросы и недавно пошла учиться на психолога. Летом Ксения Бородина много путешествует. Примечательно, что накануне ее заметили в аэропорту в Турции. В этой стране она отдыхает с дочками. Ксения Бородина явно была не в настроении.

Она попыталась пройти с богатыми пассажирами из фаст-трека, который предназначен для быстрой посадки. Но ее попросили покинуть очередь. Скорее всего, эту услугу Ксения Бородина не оплатила. Однако звезда стала возмущаться.

Пассажирка засняла телеведущую, которая стала ругаться, когда ее после предупреждения отодвинул охранник.

«На просьбу «отойдите, пожалуйста», она ответила «нет». Тогда охранник моей подруги, предварительно предупредив, мягко отодвинул ее в сторону. Вой стоял похлеще, чем на болотах… Трехэтажным матом!» – сказала женщина.

На видео попал лишь момент, когда конфликт уже заканчивался. Лицо теледивы было перекошено от злости. Ксения Бородина вернулась домой. Она не стала озвучивать, что с ней произошел такой инцидент.