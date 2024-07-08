Бородина рассказала, о каком мужчине мечтает: «Он может быть из самой обычной семьи»

Телеведущая Ксения Бородина пережила два развода. Она рассталась с Курбаном Омаровым несколько лет назад. Потом бывшая ведущая «Дома-2» призналась, что муж ей изменял. Это стало причиной размолвки. Теперь Ксения Бородина не спешит вступать в новые отношения. Ксения хранит личную жизнь в секрете. Она заверяет, что пока сосредоточена на личном росте.

Но Ксения Бородина не скрывает, что хочет снова испытать любовь. В беседе с поклонниками она рассказала, какого мужчину готова видеть рядом с собой.

«Он может быть из самой обычной семьи, я тоже из обычной семьи, вопрос в том, что он будет делать дальше. Если это будет интересный, умный, амбициозный, добрый и любящий мужчина, который будет заботиться о моих девочках и расти вместе с ними, то о большем и мечтать не могу», — рассказала звезда.

Она также отметила, что ее избранник может быть младше, но не на 15 лет.

«Могла бы встречаться с тем, кто младше, но не на 15 лет. Ну я хочу, чтобы человек мне показывал мир, чтобы у него был опыт за плечами, чтобы он был разносторонним. Конечно, все бывает, но мне будет не сильно комфортно с такой разницей», — пояснила Ксения Бородина.