Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев: «Мы с Олей расстались не по-человечески»

Ольга Бузова уже давно пытается построить любовь, но ей сложно найти достойного мужчину. Телеведущая постоянно находится на работе и порой даже отпуск у нее случается раз в год. После развода с Дмитрием Тарасовым у нее был роман с сыроваром Денисом Лебедевым, который стал победителем шоу «Замуж за Бузову».

Они расстались вскоре после окончания проекта. Артистка заявила, что ее предали и обвинила Дениса в изменах. Также ходил слухи, что он собирался заработать за счет романа с ней.

В новом интервью Лебедев рассказал, что считает Бузову пустой, так как она не уделяет времени своему мужчине. Также он уверен, что вечно занятая телеведущая никому не нужна. Бизнесмен отметил, что она даже просила у него денег на жизнь. Но причиной расставания он считает то, что Ольге не дают покоя прошлые ее ошибки.

«Мы с Олей расстались не по-человечески. Спустя время я понимаю, что все люди разные, кто-то более триггерный, более тревожный. У Оли, наверное, были какие-то свои незакрытые гештальты по поводу мужчин, и она сыграла в наших отношениях именно так, как сыграла. С какими-то страхами, подозрениями, наговорами на меня. У нас не было возможности поговорить об этом, хотя у меня остаются теплые, дружеские, человеческие чувства», — поделился он вYouTube-шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко.