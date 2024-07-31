Лебедев заговорил о зависимости Бузовой: «Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино»

Ольга Бузова страдает из-за того, что не может построить личную жизнь. Она мечтает стать мамой. Но телеведущей сложно найти достойного мужчину. Она даже пыталась найти себе парня на шоу «Замуж за Бузову». Тогда артистка стала встречаться с Денисом Лебедевым. Но с сыроваром она была недолго. Бузова заявила, что он ее предал, изменил и вообще оказался другим человеком.

Теперь Лебедев дал интервью, в котором рассказал, что телеведущую беспокоили его заработки, она просила у него денег. Также он рассказал, что у звезды есть зависимость.

«Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино», — сказал Денис в YouTube-шоу Геры Иващенко «proПУСК».

Также он раскрыл причины расставания с артисткой. Бизнесмен утверждает, что на их отношениях отразились триггеры самой Оли после неудачных отношений. Он отметил, что расстались они не по-человечески.