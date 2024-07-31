Бывший жених Бузовой Лебедев признался, что после шоу ему предложили контракт: «Обещая баснословные деньги»

Ольга Бузова продолжает искать свою любовь в 38 лет. Она пережила несколько расставаний. Теперь телеведущая почти полностью поглощена карьерой. Она ведет несколько шоу. А вот отношений у нее уже давно не было. Одним из ее главных разочарований стал Денис Лебедев, который добился ее на шоу «Замуж за Бузову».

Они расстались со скандалом. Артистка заявила, что он ее обманывал и изменял ей. В новом интервью Лебедев заверил, что с Ольгой они расстались не по-человечески. Он считает, что артистка наговорила на него лишнего.

Также сыровар заявил, что она просила у него деньги на жизнь. Сейчас у Дениса финансовые проблемы, так как он вложил 15 миллионов в мошеннический проект. Бизнесмен не стал скрывать, что после шоу с Бузовой ему предлагали хороший контракт, но он не согласился его подписать.

«Контракта у меня никакого супер жесткого не было. И его не было вообще. Но контракт мне предлагали после шоу продюсеры, обещая баснословные деньги. Но контракт лет на 20 или на 30. Они мне обещали продюсирование и на ТВ, и на сцене. Ну я парень свободолюбивый. Плюс род моей деятельности не связан с шоу-бизнесом, поэтому я отказался», — пояснил Денис в YouTube-шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко.