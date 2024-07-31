Сыровар Денис Лебедев заявил, что Бузова после реалити-шоу обращалась к нему за деньгами: «Просила выписку со счета дать»

Денис Лебедев. Фото: кадр из YouTube-шоу «proПУСК»

Бывший жених Ольги Бузовой рассказал, что она хотела от него денег.

Ольга Бузова уже почти 8 лет не замужем. У нее после развода с Дмитрием Тарасовым был роман с Давой. Также непродолжительное время она была с сыроваром Денисом Лебедевым, который добился ее руки на шоу «Замуж за Бузову». Примечательно, что расстались они не лучшим образом. Телеведущая обвинила его в изменах. А вот теперь бизнесмен дал интервью, в котором сделал несколько признаний. Он отметил, что артистка слишком погружена в карьеру и такая женщина никому не нужна. 

Также Лебедев заверил, что после реалити-шоу она интересовалась его доходами и даже просила у него денег. 

«Она попросила, и я ей дал на жизнь. Она сказала: «Мне нужны деньги жить». И я сказал: «На, держи». Потом спрашивала, сколько зарабатываю, просила выписку со счета дать», — заявил он в YouTube-шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко..

По словам сыровара, тогда он мог зарабатывать как 300-500 тысяч в месяц, так и миллион. Ольга хотела в этом удостовериться. Денис намеревался попросить друзей ему скинуть денег на счет и они готовы были организовать для него 200 миллионов рублей. Но бизнесмен заверил, что до этого так и не дошло. 

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