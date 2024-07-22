Муцениеце рассказала, как целуются Дава, Селиванов и Робак: «Так неловко. Я была беременна»

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала больше сниматься в кино. Она регулярно появляется в новых проектах. Зачастую ей приходится участвовать в постельных сценах. Она шутит, что целуется за деньги. На этот раз Агата стала гостьей в «Шоу Воли». Она рассказала яркие истории из жизни. Ведущий Павел Воля предложил ей составить рейтинг актеров, с которыми она целовалась. На последнее место звезда поставила Андрея Бурковского, с которым была на съемках фильма «Тобол». Она призналась, что даже не помнит поцелуя с ним.

Также 50-летний Александр Робак не получил высокого места. Агата отметила, что очень любит его, но для фильма «Честный развод» они не целовались страстно. У них не было французского поцелуя. А вот Денис Кукояка, Дава и Владимир Селиванов оказались в первой тройке. Она отметила, что трудности были с Кукоякой, так как он блогер, а не актер.

«Мы играли парочку. На самом деле нам было так неловко обоим. Я была беременна. Мы оба переживали и нервничали. Денис сильно нервничал, он же не актер. Я никогда не забуду, как мы снимали постельную сцену, это было тяжело», — призналась Муцениеце.

«Дава будет на втором месте, я с ним целовалась в клипе "По барабану". Мне кажется, что Вова лучше целуется. Я снималась у него в клипе ("Субботним вечером", — Прим. ред.)», — пояснила она.

К слову, ей приписывали роман с Селивановым. Но актер закрутил роман с Александрой Калмыковой. Недавно у пары родился сын.