Костенко заявила, что не хочет пятого ребенка от Тарасова: «С этим, пожалуй, все»

Анастасия Костенко уже давно состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Раньше футболист жаловался, что хотел детей, но в союзе с Ольгой Бузовой они так и не появились. От первой жены Оксаны Пономаренко у него есть дочка Ангелина. Новая возлюбленная Дмитрия Тарасова подарила ему долгожданных наследников. Анастасия Костенко родила дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. После родов модель обычно быстро восстанавливается, но на этот раз она демонстрирует несовершенства фигуры.

Недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали отдыхать на Мальдивы. Там Анастасия Костенко без стеснения позирует в купальнике. Она заявила, что за пять месяцев после родов ей нужно еще сбросить пять килограммов.

«Когда проходит 10—12 месяцев после родов, то я оказываюсь в своем весе. Обычно многие пишут, что мне не идет, но это мой физиологический вес, и я ничего не могу с этим поделать. Разве что снова забеременеть. Но с этим, пожалуй, все. А то я скоро начну путать имена детей», — пояснила многодетная мать.

Поклонники поддержали Анастасию Костенко. Многие отмечают, что если Дмитрий Тарасов восхищается ее формами, то не стоит обращать внимание на хейтеров.