Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла причины развода: «Первая серьезная трещина была еще в ноябре»

Татьяна Бакальчук несколько раз появлялась в «Шоу Воли». Она является владелицей крупнейшего в стране маркетплейса Wildberries. Бизнесвумен отмечает, что и сама делает покупки на собственной платформе. Недавно началась шумиха, когда ее муж Владислав заявил, что она ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес. Встревожен был даже Тимати, который записал видео, в котором стал просить, чтобы Татьяну вернули в семью. Его поступок высмеяла Ксения Собчак.

Теперь Бакальчук дала интервью, в котором раскрыла подробности случившегося. Она опровергла слухио том, что у нее отжимают бизнес. По ее словам, объединение с крупнейшим в стране оператором наружной рекламы Russ готовилось давно. Татьяна подчеркнула, что муж об этом знал, так как такие вещи всегда обсуждаются, и договор готовится много времени. Она подчеркнула, что Wildberries останется прежним. Бакальчук планирует и дальше его улучшать.

«Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав. — ред.), безусловно, стало последней каплей», — высказалась она, пишет KP.RU.

Она уверена, что объединение позитивно отразится на бизнесе. При этом Татьяна подчеркнула, что ее муж думает иначе. Она также опровергла слухи о том, что не дает мужу видеться с детьми. Бизнесвумен сожалеет, что наследники оказались втянуты в ее разборки с мужем.