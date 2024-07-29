Рэпер Тимати потребовал вернуть владелицу Wildberries Бакальчук в семью

Одной из самых богатых женщин в стране является владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бокальчук. Недавно она начала развод с мужем Владиславом. Однако у них возникли проблемы с бизнесом. В ситуацию уже попытался вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров. К нему присоединился рэпер Тимати. Он поговорил с мужем Татьяны и решил снять видеообращение, в котором настаивает, чтобы бизнесвумен вернули в семью. Он уверен, что бизнес хотят захватить другие люди.

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил Тимати.

При этом Кадыров также уверен, что происходит рейдерский захват. А Владислав отмечает, что намерен бороться за семью и сохранить бизнес. При этом сама Татьяна отрицает все слухи про захват.