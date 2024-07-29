Собчак — о попытке Тимати примирить Бакальчук с мужем: «Жена не коза, чтобы ее в семью возвращать»

Недавно Татьяна Бакальчук заявила, что разводится с мужем Владиславом. Она владеет крупным бизнесом – маркетплейсом Wildberries. Рамзан Кадыров вмешался в развод и заявил, что происходит рейдерский захват. С ним согласился Тимати, который встретился с мужем Бакальчук, внимательно послушал историю про их развод и решил срочно помирить эту пару. Он записал видео, где просит «в кротчайшие сроки вернуть жену в семью».

Об этом узнала Ксения Собчак. Она высмеяла попытку своего друга примирить супругов. Телеведущая считает, что Бакальчук сама решит, что ей делать.

«Очень странный посыл. Ну жена же не коза, чтобы ее в семью возвращать. Мне кажется, что если имел место рейдерский захват, то говорить об этом стоит, а вот это «верните жену в семью» это… ну как бы верните корову в Простоквашино», – написала звезда.