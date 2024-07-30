У 47-летнего Сергея Бурунова роман с бизнесвумен Екатериной Леви

Сергей Бурунов является известным актером. Слава к нему пришла уже в зрелом возрасте. Он озвучивает фильмы, а также сам снимается в проектах. После выхода сериала «Полицейский с Рублевки» актер прославился на всю страну. Однако личную жизнь ему долго не удавалось устроить. Сергей Бурунов признавался, что хочет создать семью и растить детей. Однако у него не сложились серьезные отношения. Артист постоянно подчеркивает, что любит женщин.

На этот раз в жизни Сергея Бурунова произошли перемены. Он стал выходить в свет с бизнесвумен Екатериной Леви. Ранее артист никогда не появлялся на публике с девушкой.

По данным kp.ru, избранница Сергея Бурунова — 35-летняя дочь покойного Семена Леви, который занимал пост замминистра природных ресурсов России, а также имел свой бизнес.

В окружении актера эту информацию подтвердили.

«Сергей Бурунов действительно состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Она из очень хорошей семьи. Сама работает, зарабатывает. Не из серии «блогерш». Умная, образованная. Очень достойная девушка», — рассказал кастинг-директор одной из кинокомпаний.