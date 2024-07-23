Как Бурунову удалось постройнеть в короткие сроки, объяснила диетолог Мухина

Актер Сергей Бурунов всегда отличался крупным телосложением. Но на фотографиях, сделанных в последнее время, видно, что он резко сбросил вес.
На вопрос журналистов, как ему это удалось, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» заявил, что стал стройнее, уменьшив суточный объем пищи.
Однако врач-диетолог
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Как правило, таких людей выдает «оземпиковое лицо» — термин, использующийся для описания изменения внешности человека, который принимает такой препарат.
«У Бурунова также можно предположить снижение веса на «Оземпике». Мы видим такой симптом, как изменение тонуса кожи лица. У некоторых людей может происходить изменение цвета кожи или ее текстуры. Актер стал бледный, раньше кожа была розовая.
«Оземпиковое лицо», как явление, становится все более заметным среди тех, кто активно использует этот препарат для снижения веса. Хотя снижение веса могут быть положительными для некоторых людей, важно помнить о возможных рисках и побочных эффектах, связанных с его применением. Перед началом приема рекомендуется проконсультироваться с врачом для оценки всех возможных рисков и преимуществ», — подчеркнула Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: кадр видео
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