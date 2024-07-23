Как Бурунову удалось постройнеть в короткие сроки, объяснила диетолог Мухина

Актер Сергей Бурунов всегда отличался крупным телосложением. Но на фотографиях, сделанных в последнее время, видно, что он резко сбросил вес.

На вопрос журналистов, как ему это удалось, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» заявил, что стал стройнее, уменьшив суточный объем пищи.

Однако врач-диетолог Марият Мухина считает, что Сергей Бурунов, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, подсел на «Оземпик» (семаглутид). Этот препарат изначально разрабатывался для лечения диабета второго типа, но также используется для снижения веса при инсулинорезистентности.

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Как правило, таких людей выдает «оземпиковое лицо» — термин, использующийся для описания изменения внешности человека, который принимает такой препарат.