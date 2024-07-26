Сергей Бурунов отметился на фестивале в Баку с новой избранницей Екатериной Леви

Актер Сергей Бурунов к 47-ми годам не создал семью и не обзавелся детьми. В своем солидной возрасте Сергей Бурунов все еще ходит в статусе завидного холостяка.

Но похоже, что совсем скоро в его жизни могут таки случиться позитивные перемены. Не так давно стало известно, что Сергей Бурунов встречается с 36-летней Екатериной Леви. Избранница артиста занимается предпринимательством. О том, что их связывает на самом деле Бурунов и Леви не говорят.

Но судя по всему, у пары все серьезно. Бурунов и Леви появлялись вместе на мероприятии МХТ. А теперь их заметили в Баку, где сейчас проходит фестиваль Dream Fest 2024.

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Вместе с эффектной брюнеткой Сергей Бурунов появился на одном из мероприятий фестиваля. Кстати, многие утверждают, что Екатерина Леви очень похожа на модель Анастасию Решетову.

Так считает и Яндекс. Фото Екатерины Леви он распознает именно как снимок Анастасии Решетовой.

По материалам woman.ru