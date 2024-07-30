Галкин* высмеял Киркорова во время выступления на фестивале Вайкуле в Юрмале

Максим Галкин* приехал в Юрмалу вслед за Аллой Пугачевой. Примечательно, что он регулярно гастролирует. Юморист выступал в Европе и даже был ведущим на свадьбе. В это время Алла Пугачева привезла в Латвию детей: Лизу Галкину и Гарри Галкина. Артист к ней присоединился на днях. Они вместе посетили второй день фестиваля «Рандеву», который в Юрмале организовала Лайма Вайкуле. Оказалось, что они были не только в качестве зрителей. Муж Примадонны выступил перед публикой.

Примечательно, что Галкин* сразу пошутил, что пришел в пижаме, так как его багаж не прилетел из Канады. Также он отметил, что попросил не ставить его фамилию в афишу, чтобы его выступление обрадовало людей.