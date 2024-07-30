Галкин* высмеял Киркорова во время выступления на фестивале Вайкуле в Юрмале

Максим Галкин* приехал в Юрмалу вслед за Аллой Пугачевой. Примечательно, что он регулярно гастролирует. Юморист выступал в Европе и даже был ведущим на свадьбе. В это время Алла Пугачева привезла в Латвию детей: Лизу Галкину и Гарри Галкина. Артист к ней присоединился на днях. Они вместе посетили второй день фестиваля «Рандеву», который в Юрмале организовала Лайма Вайкуле. Оказалось, что они были не только в качестве зрителей. Муж Примадонны выступил перед публикой.
Примечательно, что Галкин* сразу пошутил, что пришел в пижаме, так как его багаж не прилетел из Канады. Также он отметил, что попросил не ставить его фамилию в афишу, чтобы его выступление обрадовало людей.
Максим Галкин*. Фото: соцсети Максима Галкина*
Потом Максим Галкин* похвастался, что учит латышский язык и имеет гражданство. Он стал рассказывать, что казусы, которые случались с ним в процессе изучения языка. Так Максим Галкин* опростоволосился, когда решил купить Пугачевой сережки. Он перепутал схожие по звучанию слова, поэтому в ювелирном удивились, когда он попросил золотые занавески с бриллиантами.
Также артист снова пошутил про бывших мужей Примадонны. Он сказал, что Алла Пугачева не знает латышского, поэтому отвечает ему иногда на литовском. По его словам, это у нее осталось от прошлого мужа, а потом задумался и заявил, что ошибся и от прошлого мужа остались только перья.
Разумеется, Максим Галкин* имел в виду Филиппа Киркорова. Это, кстати, уже не первый случай, когда шоумен позволяет себе публично высмеивать своего предшественника, поп-короля Филиппа Киркорова. Выступление звезды длилось больше 15 минут.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева. Фото: соцсети Максим Галкин*
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