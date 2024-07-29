Алсу припомнила Киркорову скандал с журналисткой из-за розовой кофточки

Накануне был показан специальный выпуск шоу «Маска», который сняли к 70-летию Игоря Крутого. В проекте снова приняла участие Алсу, которая ранее была в маске Пчелы. Ей довелось сесть в кресло жюри с Николаем Басковым, Игорем Николаевым, Сергеем Лазаревым и Крутым. На этот раз для зрителей было подготовлено много сюрпризов. Когда на сцене выступило Сердце, то судьи стали активно гадать, кто спрятался в этой маске. Одни думали, что там Алексей Чумаков, а другие слышали Дмитрия Колдуна.

Но Алсу сразу заподозрила, что в маске скрылся Филипп Киркоров.

«Точно не Колдун!» – заявила маска, сдав себя.

Дело в том, что у короля отечественной эстрады была ссора с Колдуном. Они перестали общаться в 2007 году, когда певец ездил на «Евровидение». Примечательно, что Алсу решила подшутить над Киркоров.

«Дорогое сердце, а как вы относитесь к моей розовой кофточке?» – спросила она.

Так певица напомнила, что в 2004 году Филипп Бедросович поскандалил на пресс-конференции с журналисткой Ириной Ароян, где заявил, что его раздражают ее розовая кофточка. В итоге фраза «розовая кофточка» стала фразеологизмом.

Но маска решила схитрить и ответила расплывчато, что любит все красивое. Однако там действительно скрывался Киркоров.