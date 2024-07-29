Как по-настоящему зовут Аллу Пугачеву?

Алла Пугачева уже давно выступает на сцене. Она родилась в семье фронтовиков. Ее мама Зинаида Одегова, а отец – Борис Пугачев. Известно, что певицу назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Примечательно, что певица меняла фамилию. Во время первого замужества она стала Орбакене. А вот потом артистка состояла в браках с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным, Филиппом Киркоровым. Фамилию она вернула на девичью. Уже 12 лет звезда живут в союзе с Максимом Галкиным*.

Уже два года Алла Борисовна живет в Израиле. Она то ездит на Кипр, то возвращается на берег Средиземного моря. А вот летом 2024 года артистка приехала в Юрмалу. Она видится с подругой Лаймой Вайкуле и веселится на фестивале «Рандеву».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.