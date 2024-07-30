Алла Пугачева посетила моноспектакль Данилы Козловского: «Привел всех в восторг»

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. У нее появилось много недругов после того, как она уехала за границу. Певица живет в Израиле с семьей. Но этим летом она уже по традиции отдыхает в Юрмале. На днях Алла Пугачева появилась на фестивале «Рандеву», который организовывает ее подруга Лайма Вайкуле. Примадонна щеголяла в шортах в свои 75 лет.
А теперь Алла Пугачева сообщила, что посетила моноспектакль «FRANK», в котором участвует Данила Козловский.
В соцсети Алла Пугачева выложила фото, которое было сделано за кулисами. Она облачилась в лосины, белую рубашку с галстуком и косуху. Лук дополнили лодочки с острым мысом. Примадонна сделала макияж с дымчатыми тенями и небрежную укладку. Данила Козловский положил руку на плечо Аллы Пугачевой и задорно хохотал.
Алла Пугачева и Данила Козловский. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль “FRANK” привел всех в восторг. Спасибо!» — написала Алла Пугачева.
Поклонники восхитились кадром. Но некоторые поразились тому, какая певица худая. Ее ножки стали называть спичками. А другие посчитали, что Алла Пугачева недолго мучилась с укладкой, так как ее волосы смотрелись как копна сена.
Напомним, что Данила Козловский в последние два года много путешествует. Он живет в США, где растит дочку, а на заработки ездит в Европу.
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