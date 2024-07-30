Алла Пугачева посетила моноспектакль Данилы Козловского: «Привел всех в восторг»

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. У нее появилось много недругов после того, как она уехала за границу. Певица живет в Израиле с семьей. Но этим летом она уже по традиции отдыхает в Юрмале. На днях Алла Пугачева появилась на фестивале «Рандеву», который организовывает ее подруга Лайма Вайкуле. Примадонна щеголяла в шортах в свои 75 лет.

А теперь Алла Пугачева сообщила, что посетила моноспектакль «FRANK», в котором участвует Данила Козловский.

В соцсети Алла Пугачева выложила фото, которое было сделано за кулисами. Она облачилась в лосины, белую рубашку с галстуком и косуху. Лук дополнили лодочки с острым мысом. Примадонна сделала макияж с дымчатыми тенями и небрежную укладку. Данила Козловский положил руку на плечо Аллы Пугачевой и задорно хохотал.