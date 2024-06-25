Уехавший в США Козловский о киноиндустрии в России: «Мы в роли догоняющих всегда были, да еще и будем»

Данила Козловский построил успешную карьеру в России. Он сыграл десятки ролей. Но вот уже два года актер не появляется на экранах. Он теперь большую часть времени проводит в США, где растет его дочка Ода от Ольги Зуевой.

Артист недавно отправился на гастроли в Европу. Он подвергся критике за свой отъезд из России. Однако Данила заявил, что у него нет американского гражданства. При этом спектакли с его участием сняли, а на съемки в кино на родине его не зовут больше.

В интервью Козловский рассказал, что боится смерти. Он отметил, что тяжело переживает уход близких. Актер подчеркнул, что любит жизнь и людей. Он затронул и тему работы. Артист успел сняться в американском кино. Он пояснил, что в США производят как успешные фильмы, так и проходные. По мнению Данилы, российское кино пока отстает от Голливуда.

«США — это ведущая кинодержава, ведущий кинематограф. Да, я патриот своей индустрии, с большой нежностью отношусь к людям, которые у нас стараются создавать, несмотря на то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были, да еще и будем», — высказался он в эфире YouTube-шоу GlumOFF.