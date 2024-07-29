75-летняя Пугачева в мини-шортах щегольнула стройными ножками на фестивале Вайкуле — без горбинки, плечи расправила

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она не выступает на сцене, но в этом году певица выпустила несколько новых песен. На этот раз она приехала в Юрмалу с детьми Лизой и Гарри. Там на днях стартовал фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. Артистка посетила один из концертов, но была в одиночестве. Тогда она предстала в романтичном луке. А вот 28 июля звезда снова появилась на фестивале, но уже со своим мужем Максимом Галкиным*.
На публике Примадонна предстала в черном костюме с эффектными мини-шортами. Она подчеркнула свои стройные ножки. Певица снова надела широкополую шляпку. Она похвасталась точеной фигурой. Галкин* шел рядом и улыбался.
Публика тепло приняла Пугачеву. Зрители встали, начали аплодировать и кричать «браво». Артистка приветствовала всех улыбкой. Она прошла на свои места. Звезда получила много комплиментов. Алла Борисовна в очередной раз заставила всех о себе говорить. Она ранее не раз появлялась в шортах. Артистка не стесняется носить даже короткие юбки, находясь на пенсии. Кстати, поклонники обратили внимание на то, что Примадонна расправила плечи, от горбинки и сутулости не осталось и следа. Похоже, что на публике артистка старается держать осанку.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Алла Пугачева и Максим Галкин* на фестивале. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
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