75-летняя Пугачева в мини-шортах щегольнула стройными ножками на фестивале Вайкуле — без горбинки, плечи расправила

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она не выступает на сцене, но в этом году певица выпустила несколько новых песен. На этот раз она приехала в Юрмалу с детьми Лизой и Гарри. Там на днях стартовал фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. Артистка посетила один из концертов, но была в одиночестве. Тогда она предстала в романтичном луке. А вот 28 июля звезда снова появилась на фестивале, но уже со своим мужем Максимом Галкиным*.

На публике Примадонна предстала в черном костюме с эффектными мини-шортами. Она подчеркнула свои стройные ножки. Певица снова надела широкополую шляпку. Она похвасталась точеной фигурой. Галкин* шел рядом и улыбался.