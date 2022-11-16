Умерла дочка: Кадыров признался, что в его семье пережили трагедию

Глава Чеченской Республики поделился сокровенным. Он рассказал в своем Telegram-канале, что много лет назад в его семье случилось горе. Умер его первенец, это была девочка.

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 - первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время», - признался Кадыров.

Напомним, что его сейчас самым старшим ребенком в семье является Айшат. Сейчас девушке уже 23 года.

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По его словам, они с Медни сыграли свадьбу в 90-х годах, когда в республике еще шли боевые действия. Он почти сразу уехал в горный Беной, а его супруга отправилась к родителям, где можно было укрыться. Они долго не виделись. И теперь из-за занятости его семья редко собирается вместе. При этом он ни разу не слышал от детей и слова недовольства. Хотя раньше старшие дочки все же жаловались на недостаток внимания.

Теперь старшая дочка Кадырова Айшат руководит министерством культуры республики, а ее сестра Хадижат – городским департаментом дошкольного образования. Хутмат работает замруководителя секретариата главы ЧР, курирует работу реабилитационных центров, Табарик «тоже скоро закончит обучение и тоже станет важным звеном в команде первого президента Чеченской Республики», об этом политик решил поделиться с подписчиками.