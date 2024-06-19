Возлюбленная Тимати Валя Иванова сделала с его дочкой одинаковые стрижки: «Девочки с каре»

Тимати уже больше двух лет строит отношения с молодой моделью Валей Ивановой. Он возит ее на дорогие курорты, а также дарит роскошные автомобили. Более того, избранница живет с ним в пентхаусе. От прошлых отношений у артиста есть дети. Сына Ратмира ему родила Анастасия Решетова, а дочку Алису — Алена Шишкова. Зачастую старшая наследница гостит у папы. А недавно Алена признавалась, что девочка на время к нему переехала и заняла один этаж. С новой избранницей рэпера у Шишковой хорошие отношения.
А накануне Иванова провела время с дочкой Тимати. Они дурачились дома и даже сделали совместное фото. Обе были одеты в черное.
«Девочки с каре», — написала Симона Юнусова, мать Тимати.
Валя Иванова с дочкой Тимати. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
К слову, Вале удалось понравится возможной будущей свекрови. А это удавалось сделать не всем с Решетовой у Симоны были довольно холодные отношения.
Напомним, что Шишкова недавно сменила имидж. Обычно она наращивала длинные волосы, но на этот раз подстриглась, сделав каре. Теперь модель еще больше похожа со своей 10-летней дочкой.
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