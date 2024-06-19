Возлюбленная Тимати Валя Иванова сделала с его дочкой одинаковые стрижки: «Девочки с каре»

Тимати уже больше двух лет строит отношения с молодой моделью Валей Ивановой. Он возит ее на дорогие курорты, а также дарит роскошные автомобили. Более того, избранница живет с ним в пентхаусе. От прошлых отношений у артиста есть дети. Сына Ратмира ему родила Анастасия Решетова, а дочку Алису — Алена Шишкова. Зачастую старшая наследница гостит у папы. А недавно Алена признавалась, что девочка на время к нему переехала и заняла один этаж. С новой избранницей рэпера у Шишковой хорошие отношения.

А накануне Иванова провела время с дочкой Тимати. Они дурачились дома и даже сделали совместное фото. Обе были одеты в черное.