Пресс-секретарь Киркорова вышла на связь из гор в Сочи после сигнала SOS: «Мы в безопасности»

Филипп Киркоров уже давно стал большой звездой. Он регулярно оказывается в центре внимания. Певец в этом году оказался бойкотирован на телевидении из-за вечеринки Насти Ивлеевой. А потом он вернулся на экраны и даже получил предложение сняться в кино. Артист сыграет брата Дениса Дорохова. Съемки начались на днях в горах в Сочи.

Неожиданно там разбушевалась стихия. Король отечественной эстрады скрылся от ливня в маленьком кафе. Он сообщил, что уровень реки поднялся на 10 метров, а локацию, где шли съемки, смыло. Певец подал сигнал SOS и попросил о помощи.

О случившемся узнали спасатели Южного регионального поискового-спасательного центра. Они сразу связались с Красной Поляной. И тут выяснилось, что Киркоров немного преувеличил.

«Оказалось, что уровень воды в каньоне был на неопасных отметках и сразу пошел на спад. Не поднималась вода на 10 метров, конечно. И наши коллеги в Красной Поляне нам подтвердили, что никто в помощи не нуждается», — сказали сотрудники МЧС.

Спустя 5 часов после того, как певец выходил на связь, о произошедшем рассказала его пресс-секретарь Екатерина Успенская. Она отметила, что им удалось выбраться.

«Я с Филиппом. Мы в безопасности. Спасибо за беспокойство», — сказала Успенская, пишет Kuban.KP.RU.