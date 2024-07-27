После начала развода Абрамов запретил пускать Алсу домой

Алсу давно стала известно певицей. Она вышла замуж за Яна Абрамова. Их свадьба была главным событием года. Артистка подарила избраннику троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. А в этом году она подала на развод. Более того, Алсу публично намекнула, что слухи о связи Яна с моделью Анастасией Решетовой правда. Теперь они готовятся поделить совместно нажитое имущество. Звезда заявила, что Ян врет, когда говорит, что предлагал ей 2,5 миллиарда рублей.

На этот раз выяснилось, что Алсу переживает не лучший период. Бывший муж стал устраивать ей пакости после начала развода. По словам людей, близких к звездной семье, Ян запретил жене заходить домой. Такое распоряжение он дал работникам ЖК «Триумф». Они не пускали певицу домой. Из-за этого Алсу пришлось обратиться в суд, чтобы там определили порядок посещения квартиры. Только спустя три недели уже после постановления суда Алсу смогла вернуться.

При этом даже теперь она не может парковаться на территории ЖК. Ее автомобиль не пускают, так как ее нет в списках жильцов. Об этом пишет Телеграм-канал «База». Другие члены семьи попадают домой без проблем.