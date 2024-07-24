Родные Пугачевой заявили, что певица перестала общаться с племянником из-за Галкина*: «Она попала под его влияние»

Алла Пугачева уже не выступает на сцене. Также она забросила свой замок в деревне Грязь. Певица решила уехать в Израиль вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* и двойняшками Лизой и Гарри. При этом артистка даже не звонит родным, которые остались в России. В свое время она помогала своему племяннику Владиславу, который столкнулся с трудностями, так как боролся с зависимостью от запрещенных веществ. Потом он женился на Гузель и остепенился. Пара растит дочку Аллу.

Супруга Владислава рассказала, что девочка свою внучатую бабушку ни разу не видела. При этом Пугачева даже не поздравляет внучку с днем рождения. По словам Гузель, певица в один момент решила оборвать все связи с ними. В этом супруги видят влияние Галкина*.

«Алла Борисовна ему доверилась. Но я думаю, что Галкин* ее использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин* не дает ей общаться ни с кем. Я думаю, в корыстных целях. Хотя мы никогда не просили у Аллы Борисовны денег. Она сама оказывала нам помощь. Но, когда начала жить с Галкиным*, стала совсем другой», — пояснила она, пишет KP.RU.

Также жена Владислава подозревает, что юморист мог намеренно сделать так, чтобы у Примадонны рядом не осталось близких.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.