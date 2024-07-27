Алла Пугачева без Максима Галкина* появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она не перестает путешествовать. Певица живет в Израиле, но недавно она прилетела в Юрмалу. Артистка была замечена в городе с двойняшками Лизой и Гарри. А вот Максим Галкин* в этот момент продолжал гастролировать по Европе.

Накануне стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Алла Борисовна привыкла поддерживать подругу. В этот раз она тоже появилась на концерте. Впервые за два года звезда была на светском мероприятии без мужа.

Певица принарядилась — она была в черной блузке и белой струящейся юбке с поясом. Лук дополнила элегантная черная шляпа и балетки, которые стилисты назвают ультрамодными в этом сезоне. Пугачева также сделала укладку с привычными кудряшками и нежный макияж. 75-летняя артистка поразила своим свежим внешним видом. Она появилась в концертном зале Дзинтари в сопровождении охраны.