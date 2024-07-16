Анастасия Решетова с сыном отдыхает на Лазурном берегу во Франции на фоне конфликта с Алсу

Анастасия Решетова является участницей конкурсов красоты. Она пять лет была в отношениях с Тимати, от которого родила сына Ратмира. Рэпер с ней расстался. Модель стала реже говорить о личной жизни. Примечательно, что она недавно оказалась в центре скандала, когда ее заподозрили в романе с мужем Алсу Яном Абрамовым. Певица в мае подала на развод, а также публично объявила, что считает Анастасию Решетову девушкой с низким социальным статусом.

Недавно Алсу поехала отдыхать на Ибицу. Она демонстрирует, что спокойно переживает развод. Следом улетела из России и Анастасия Решетова. Она проводит время на Лазурном берегу Франции, хвастаясь своим лакшери-отдыхом. В соцсети модель выложила кадры с сыном. Они катаются на шикарной машине и купаются в море.