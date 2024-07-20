Алсу появилась на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге с 16-летней дочкой Микеллой

Алсу уже давно стала известно исполнительницей. Многие ее считают одной из самых красивых певиц в России. Недавно она неожиданно рассталась с Яном Абамовым. Теперь они ждут развода. Артистка призналась, что пока решила сосредоточиться на карьере. Она не скрывает, что брала паузу, так как занималась семьей. Но скоро звезда даст сольный концерт в Москве. А на днях она приехала на фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербург. Певица вернулась из отпуска, который провела в Испании.

Перед выступлением Алсу пообщалась с журналистами. Она отметила, что в 40 лет жизнь только начинается. Артистка обмолвилась, что дети уже знают, что родители разводятся. У супругов трое наследников: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

На фестиваль звезда приехала вместе с Микеллой. Она не выступала, но поддержала маму. А потом Алсу с ней устроила речную прогулку. Они насладились катанием на лодке. Певица обнималась со своей наследницей.