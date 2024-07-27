Лера Кудрявцева рассказала о страшном ДТП с ребенком: «Он кричал от боли»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева поделилась подробностями трагедии.

Лера Кудрявцева работает на телевидении. Она не скрывает, что знает много разных историй. Блондинка часто реагирует на происшествия, которые случаются. На днях она была поражена узнав о краже грудного ребенка. Мама младенца рассказала, что избежать трагедии удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Очевидцы помогли ей вернуть ребенка. Примечательно, что Лера в свое время тоже оказалась помощь людям, которые попали в ДТП. 

По словам телеведущей, авария с двумя машина произошла на ее глазах. Она заметила, что в одном автомобиле был маленький ребенок. Кудрявцева не могла пройти мимо. Она пошла и помогла малышу, который был живой. Но он сильно испугался, а его рот бы полон битого стекла. Звезда была рядом с ним и аккуратно вынимала осколки из его рта, пока ждала приезда врачей. 

«Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это стекло доставала, как могла», — рассказала она. 

Лера отметила, что родители ребенка погибли. Она до сих пор не может забыть это страшное ДТП. Телеведущая призвала людей не быть равнодушными. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

Читайте также:

Читайте также