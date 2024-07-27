Лера Кудрявцева рассказала о страшном ДТП с ребенком: «Он кричал от боли»

Лера Кудрявцева работает на телевидении. Она не скрывает, что знает много разных историй. Блондинка часто реагирует на происшествия, которые случаются. На днях она была поражена узнав о краже грудного ребенка. Мама младенца рассказала, что избежать трагедии удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Очевидцы помогли ей вернуть ребенка. Примечательно, что Лера в свое время тоже оказалась помощь людям, которые попали в ДТП.

По словам телеведущей, авария с двумя машина произошла на ее глазах. Она заметила, что в одном автомобиле был маленький ребенок. Кудрявцева не могла пройти мимо. Она пошла и помогла малышу, который был живой. Но он сильно испугался, а его рот бы полон битого стекла. Звезда была рядом с ним и аккуратно вынимала осколки из его рта, пока ждала приезда врачей.

«Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это стекло доставала, как могла», — рассказала она.

Лера отметила, что родители ребенка погибли. Она до сих пор не может забыть это страшное ДТП. Телеведущая призвала людей не быть равнодушными.