Кудрявцева публично обратилась к тяжелобольному Кушанашвили: «Не беси меня!»

Телеведущая Лера Кудрявцева наконец-то сделала то, чего от нее все ждали. Звезда поддержала своего давнего товарища и коллегу, журналиста Отара Кушанашвили, который сейчас находится в клинике.

Лера Кудрявцева в присущей ей манере и, вероятно, понятной Отару Кушанашвили, обратилась к нему в соцсети. Лера Кудрявцева пожелала Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!» — написала Лера Кудрявцева в соцсети.

Напомним, накануне Отар Кушанашвили поделился снимком из клиники, где сейчас проходит лечение. Он сообщил, что самые худщие прогнозы врачей подтвердились. У него рак, причем в уже запущенной стадии.