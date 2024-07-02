Лера Кудрявцева призналась, что ревновала мужа Игоря Макарова к девушкам «легкого поведения»

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на телевизионных передачах. В этом году блондинка пережила кризис в отношениях с Игорем Макаровым. Она готова была с ним развестись, так как хоккеист стал злоупотреблять алкоголем. Примечательно, что телеведущая ему дала время. Спортсмен прошел лечение и спустя несколько месяцев пара воссоединилась. Они снова живут вместе с загородном доме и растят дочку Марию.

На днях Лера Кудрявцева появилась с мужем в передаче «Звезды сошлись». Супруги рассказали, что их раздражает друг в друге. Блондинка призналась, что очень ревновала Игоря Макарова. Тогда хоккеист был в составе петербургской команды СКА.

«Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социально низкой. Я в Москве, а он Питере», – поделилась телеведущая.

Сам Макаров тоже не стал утаивать, что испытывал ревность. При этом он спокойно относится к тому, что Лера Кудрявцева близко общается с бывшим бойфрендом Сергеем Лазаревым.

«В начале отношений я частенько ревновал Леру, мы даже ругались. К Лазареву, слава Богу, не ревную... Ревновать - это нормально, я и сейчас ревную, просто я иногда не говорю», – пояснил спортсмен.

Четыре года назад Игорь завершил карьеру, поэтому большую часть времени проводит дома. Он отметил, что у жены есть тяга к максимальному порядку. Его порой раздражает, что Лера все выключает и моет.