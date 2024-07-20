Аллу Пугачеву пригласили спеть для бизнесмена из Риги за 19 миллионов рублей

Алла Пугачева уже много лет не выступает на сцене. Артистка живет в Израиле, но она часто ездит в другие страны. Недавно она приехала в Юрмалу. Певица находится в арендованном доме с двойняшками Лизой и Гарри. Недавно ее даже видели на прогулке с детьми в городе. Блогеры из Латвии отмечают, что без охраны звезда не выходит из дома.

Также они рассказали, что Пугачевой поступают предложения о заработке. Ее позвали петь на частном мероприятии бизнесмена из Риги за гонорар — 200 тысяч евро, а это около 19 млн рублей. Ходят слухи, что артистка готова петь только за 350 тысяч евро (33,6 млн рублей). При этом певицу все равно придется уговаривать выступать.

Уже через неделю в Юрмале пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Обычно Алла Борисовна приходит на мероприятие, чтобы поддержать подругу. Как только она оказалась в Латвии, продажа билетов на фестиваль мгновенно улучшилась. Раскуплено 70% зала. Тем временем Пугачева ходит гулять на пляж и бегает в гости к Вайкуле, пишет KP.RU.