Мария Шукшина заявила, что ее отец мог умереть не своей смертью: «При помощи кофе отравили»

25 июля отмечается 95-летие со дня рождения знаменитого актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, который скончался в октябре 1974 года.

У Василия Шукшина есть дочки: Екатерина от Виктории Софроновой, а актриса Лидия Федосеева родила от него Марию и Ольгу. Теперь между сестрами очень наряженные отношения. Они не перестают ссориться, но хранят теплую память об отце. Мария признается, что ее папа был рассеянным и даже забыл коляску с ней у магазина однажды.

Примечательно, что она запомнила, что актер редко был дома. По ее словам, Василий Макарович регулярно ездил на съемки. Мария сетовала, что он много курил, а она пыталась его отучить от вредной привычки. Также артистка похвасталась, что знаменитый отец бросил выпивать, когда она появилась на свет. В интервью Мария Шукшина раскрыла новую версию смерти режиссера. Василия Макаровича не стало на съемках фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», которые проходили в станице Клетской Волгоградской области.

«Оказывается, Сергей Федорович Бондарчук после того, как Василия Шукшина не стало, перестал пить кофе. У Бондарчука была твердая версия, что Шукшина именно при помощи кофе отравили. Версию про то, что отец не своей смертью умер, я и раньше слышала», — рассказала Мария Шукшина, пишет «АиФ».

По словам Марии Шукшиной, она также слышала от Георгия Буркова и Николая Губенко, что они обсуждали, что Шукшин мог умереть не своей смертью. А вот про кофе актриса узнала впервые.