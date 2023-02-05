«Просыпаюсь - стена в крови»: Мария Шукшина избивала своего мужа

Дочь Марии Шукшиной Анна плохо ладит с матерью. Девушка занимается бодибилдингом и выглядит достаточно мужественно. По ее словам, Шукшина плохо относится к ее занятию и у них постоянно возникают недопонимания.

«Она растила из меня не девочку, держала в ежовых рукавицах. А потом вопрос — откуда это все? Я мягкая в отношениях с мужчинами. Помню их ссоры с Касаткиным… Там дом трясся, все ходуном ходил. Они натурально дрались!» - заявила она в шоу «Секрет на миллион».

Алексей Касаткин был вторым мужем Марии Шукшиной. По словам дочери, они жили как кошка с собакой.

«Однажды просыпаюсь утром, а стена вся в крови. На полном серьезе, Лер. Битое стекло, двери нараспашку, никого нет. Я ребенок», - призналась Анна.

«Какой ужас», - поддержала ее Кудрявцева.

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