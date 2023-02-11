Дочери Шукшина засудили театр Бабкиной: ущерб более полумиллиона

Старшие дочери режиссера и писателя Василия Шукшина выиграли суд против театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Теперь учреждение должно выплатить истицам более 600 тысяч рублей. Решение принял Басманный суд Москвы.

Как заявили Шукшины, были нарушены их исключительные авторские права на произведение «Калина красная». А билеты на постановку продавались незаконно, так как лицензия у театра закончилась.

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По решению суда, в пользу Екатерины Шукшиной с театра Надежды Бабкиной взыскана компенсация в размере 255 тысяч рублей и 385 тысяч - в пользу Ольги Шукшиной, сообщает «Пятый канал».