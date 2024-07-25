Певица Глюк'оZа впервые выступила в Баку после скандала с антидепрессантами

Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюк'оZа, недавно снова стала одной из самых обсуждаемых персон отечественной эстрады. Ее выступление в Красноярске обернулось скандалом. Странное поведение Натальи Ионовой вызвало большой резонанс. Многие решили, что она вернулась к запрещенным веществам. Однако потом блондинка объяснила, что принимает антидепрессаты, так как переживает сложный период в жизни. По ее словам, смерть бабушки стала для нее ударом.

Но уже спустя несколько дней после фееричного выступления в Красноярске Наталья Ионова приехала в Баку. Она приняла участие в фестивале Dream Fest. Певица облачилась в серебристое платье в пол. Она выпрямила волосы и сделала необычный макияж. Губы артистка накрасила темной помадой. Она много улыбалась. Было заявлено, что Глюк'оZа будет выступать 15 минут, но в итоге на сцене она провела только 2 минуты.