Певица Глюк'оZа впервые выступила в Баку после скандала с антидепрессантами

Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюк'оZа, недавно снова стала одной из самых обсуждаемых персон отечественной эстрады. Ее выступление в Красноярске обернулось скандалом. Странное поведение Натальи Ионовой вызвало большой резонанс. Многие решили, что она вернулась к запрещенным веществам. Однако потом блондинка объяснила, что принимает антидепрессаты, так как переживает сложный период в жизни. По ее словам, смерть бабушки стала для нее ударом.
Но уже спустя несколько дней после фееричного выступления в Красноярске Наталья Ионова приехала в Баку. Она приняла участие в фестивале Dream Fest. Певица облачилась в серебристое платье в пол. Она выпрямила волосы и сделала необычный макияж. Губы артистка накрасила темной помадой. Она много улыбалась. Было заявлено, что Глюк'оZа будет выступать 15 минут, но в итоге на сцене она провела только 2 минуты.
Глюк'оZа. Фото: соцсети
Поклонники были удивлены. Одни посчитали, что певица подавала себя, как слишком счастливого человека, хотя недавно заявляла о сложном периоде. Другие отметили, что выглядела артистка странно. И даже несколько пугающе.
«Ох, что губы синие?» – отметил ru.Kam.
«Загадочная улыбка», – заметила kadievna.
«Внешность стала пугающая», – заявил korzh72.
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