Наталия Гулькина после выступления Глюк'оZы предложила проверять артистов на допинг

Наталия Гулькина уже давно знает, что такое слава. Она регулярно выступает на сцене. Певица не скрывает, что сталкивалась с разными ситуациями в жизни, но ее поразила история, которая произошла на днях с Глюк'оZой. Исполнительница хита «Невеста» на сцене в Красноярске поразила всех своих странным поведением. Начали ходить слухи, что она была в нетрезвом состоянии. Но сама певица утверждает, что просто так неожиданно на нее повлияли антидепрессанты.

При этом в Сети стали предлагать проверять артистов на допинг перед концертом. Эту инициативу поддержала Гулькина. Она готова быть первой, кто пройдет такую проверку.

«Да, давайте проверять артистов на допинг. Лично я не против!» — заверила певица. «Такое ощущение, что это какое-то левое видео и на нем не она. Потому что девушка должна быть совсем в неадеквате, чтобы, как мужчина, хватать себя за причинное место. Наверное, если только действительно человек находится под каким-то невероятным кайфом и не соображает, где он находится и что делает», — высказалась Наталия « МК ».

Ранее за Глюк'оZу заступилась Ксения Собчак. А вот актриса Настасья Самбурская не верит словам певицы, так как считает, что антидепрессанты не могут так влиять на поведение.