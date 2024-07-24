Фадеев обиделся на Глюк'оZу из-за украденных миллионов во время съемок мультика «Савва. Сердце воина»

Недавно Наталья Ионова, более известная как Глюк'оZа, оказалась в центре скандала. Она выступила в Красноярске, где поразила всех странным поведением. Уже три дня в Сети идут спорят, что случилось с певицей. Одни утверждают, что она выпила алкоголь, другие уверены, что артистка употребила запрещенные вещества. Сама Наталья рассказала, что просто пьет антидепрессанты, но не знала, что они так подействуют. Певица посетовала, что у нее сложный период сейчас.

Ее подкосила смерть бабушки, а также заявления бывшего продюсера Максима Фадеева. Он решил судиться с бывшей подопечной, чтобы отобрать у нее права на исполнение песен, которые он написал. Также продюсер отмечал, что уже 6 лет не общается с артисткой, но заметила она это только сейчас. Накануне Фадеева заявил, что Глюк'оZа умеет отлично врать.

К слову, он ее знает с момента, как в 13 лет певицу стошнило на балкон соседа снизу. Максим стал ей помогать в карьере. А потом они неожиданно перестали общаться. Оказалось, что конфликт случился из-за мультика «Савва. Сердце воина». Фадеев был режиссером, а Глюк'оZа с мужем Александром Чистяковым — продюсеры. Но в прокате картина провалилась. Позже выяснилось, что певица и ее супруг не весь миллиард бюджетных денег отправили на продвижение и рекламу.

Отмечается, что Чистяков даже вывел в офшоры более 110 млн рублей, после чего обанкротил продюсерскую фирму. Эти махинации Фадеев простить не смог. Для него мультик был важным, так как он его создал в честь своего сына Саввы, пишет KP.RU.

К слову, за певицу заступилась Ксения Собчак.

«Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией... Самый яркий штрих — это, конечно же, получить гигантское финансирование от семьи Чистяковых, огромный откуп, чтобы Наташа могла выступать, но это все мало и мало. Надо гнусно воспользоваться самым уязвимым моментом, чтобы попытаться «содрать» еще что-то...», — заявила она.