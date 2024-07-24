Айза высказалась о Фадееве, критикующего Глюк'оZу: «Профессионально танцует на костях»

Уже несколько дней главной темой обсуждений остается скандал в Красноярске, где Глюк'оZа выступила, показав странное поведение. Теперь певицу многие подозревают в употреблении запрещенных веществ. Сама она сначала молчала, а потом заявила, что просто пьет антидепрессанты. Артистка пояснила, что у нее сложный период в жизни. Она пережила смерть любимой бабушки, а также нападки Максима Фадеева, который назвал ее лживой и намерен подать на нее в суд, чтобы забрать право на исполнение своих песен.

На этот раз за Глюк'оZу заступилась Айза Анохина. Она эмоционально высказалась о продюсере, раскритиковав его поведение.

«Он пытается уничтожить людей, которые итак находятся в тяжелом состоянии. У меня Максим Фадеев ассоциируется с человеком, который профессионально танцует на костях. Его можно пригласить на похороны бывшего, чтобы просто добить человека. И там он вставит свои две копейки», — поделилась артистка.

Также Айза отметила, что однажды была на Бали с маленьким сыном, когда там активизировался вулкан. В это время там отдыхал и Фадеев. Он в соцсетях заявлял, что находится в аду. При этом блогерша спокойной загорала и плавала, так как вулкан был далеко. По ее словам, тогда она уже сложила свое впечатление о продюсере.

«Я считаю, что это поступок низкого человека, каким бы гениальным он не был. Это не дает ему право относиться таким образом к людям, с которыми он работал, которые были его успешными проектами», — цитирует Анохину VOICE.