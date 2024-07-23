Фадеев выразил соболезнования Глюк’оZе из-за смерти бабушки, но осудил ее поведение: «Манипуляции и вранье — ее конек»

Наталья Ионова строит карьеру в кино и на сцене. Глюк’оZа недавно оскандалилась. Она сначала молчала после выступления в Красноярске, где ее поведение вызвало много вопросов у публики. Артистка заверила, что просто принимает антидепрессанты. Она подчеркнула, что ее подкосила смерть бабушки, которая ее растила. Также звезда не стала утаивать, что для нее стало ударом, что бывший продюсер Максим Фадеев готов с ней судиться.

На этот раз Фадеев решил прокомментировать ее слова. Он выразил ей соболезнования по поводу смерти бабушки. При этом продюсер дал понять, что странное поведение певицы не может простить, так как считает, что она порочит имидж, который он создал.

«Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк’oZa, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал», — заявил Максим в Telegram-канале.

Он напомнил, что в свое время спас певицу и ее семью. Продюсер дал работу Наталье, когда ей было 13 лет, а потом помог стать звездой. По его словам, даже бабушка артистки его благодарила. Но спустя годы между ними случился конфликт. По словам Фадеева, шесть лет назад он перестал общаться с семьей Ионовой.

«Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании», – пояснил он.