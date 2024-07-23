Самбурская намекнула, что не верит оправданиям Глюк’оZы про антидепрессанты: «Сейчас наслушается народ этих небылиц»

Настасья Самбурская уже давно стала известной актрисой. Она ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом. Артистка отреагировала на инцидент, который произошел в Красноярске. Там Глюк’оZа выступила на сцене в странном состоянии. Публика заметила, что она трогала себя, не попадала в ноты и вела себя в целом странно. Многие заподозрили, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Глюк’оZа заявила, что переживает сложный период жизни, поэтому принимает антидепрессанты.

Но Самбурская не поверила ей. Актриса пояснила, что это лекарство снимает тревогу и возвращает вкус к жизни.

«Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи! Это очень непопулярная тема... Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую...» – заявила она.

Не все согласились с Настасьей. Многие осудили артистку, которая не поддержала Глюк’оZу в сложной ситуации, а решила просто вставить свои пять копеек.