75-летнюю Аллу Пугачеву засняли на прогулке с двойняшками Лизой и Гарри в Юрмале

Алла Пугачева почти всю весну была на Кипре. Певица лишь зимует в Израиле. Так как ей уже 75 лет, порой у нее возникают проблемы со здоровьем. Когда на острове настала жара, она перестала выходить из дома. И артистка собралась в Юрмалу. Недавно там подготовили особняк к ее приезду. На тот раз звезда даже наняла охрану. А накануне Примадонну заметили во время прогулки. Она приехала в Латвию вместе с двойняшками Лизой и Гарри.
Житель Юрмалы заснял, как Пугачева идет по городу в футболке оверсайз и шортах-кюлотах. Лук дополнили кардиган и белые кроссовки. Она была без шиньона с распущенными волосами. Артистка надела очки и накрасила губы. Рядом шел 10-летний Гарри. Мальчик почти перерос маму. Он отрастил волосы. А Лиза оказалась ниже брата, хотя они ровесники. Девчонка была в белом платье и желтой кепке.
Примечательно, что рядом с Аллой Борисовной был седовласый мужчина. А вот Максима Галкина* рядом с певицей не было. Артистка шла медленно. Даже под объемной одеждой был заметен выпирающий живот. Она шла и беседовала со своим сыном.
Напомним, что в Юрмале живет ее подруга Лайма Вайкуле. Обычно Пугачева посещает ее фестиваль в «Рандеву». А в августе в Латвии запланированы гастроли у Галкина*, поэтому он точно воссоединится с семьей.
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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети пользователя @o777om1
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