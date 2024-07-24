Участников шоу «Последний герой» проверит прокуратура Алтая из-за убийства выдры

В этом году съемки шоу «Последний герой» прошли на Алтае. Там находилась Ксения Бородина, которая вела проект, а также участники. Одной из команд не везло и питаться им было практически нечем. Поэтому хирург Алан Царкаев устроил охоту, чтобы накормить племя. Он поймал выдру и разделал ее. Многие не отказались от мяса, жаренного на костре. Но теперь оказалось, что Алан может понести за это ответственность.

24 июля стало известно, что природоохранная прокуратура Республики Алтай начала проверку сообщений о незаконной охоте на выдру на шоу. По данным прокуратуры, сезон охоты на выдру в период съемок шоу был закрыт, а также сама добыча была осуществлена запрещенным способом.

Поэтому в МВД региона был отправлен запрос с целью установления личности граждан, которые участвовали в охоте.

Напомним, что в Сети выпуск с убийством выдры вызвал бурю негативных эмоций. Многие стали осуждать участников за браконьерство. Ранее им попадалась свинья, которую они убивать сначала не стали, обменяв ее на зубные щетку, шампунь и зубную пасту.