Бородина объяснила, почему устроила скандал в аэропорту: «Нарушают личное пространство»

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она предпочитает вести новые проекты, а также заниматься образованием. Уже около года она учится на психолога и дает советы в соцсетях подписчикам в разных ситуациях. А на днях телеведущая вернулась из Турции в Москву. В аэропорту у нее произошел неприятный инцидент. Ксения Бородина отправилась на фаст-трек, где у нее состоялась ссора с другой пассажиркой.

В Сеть попало видео, где звезда возмущается. По словам очевидцев, Ксения стала покрывать всех нецензурной бранью, когда ее попросили отойти, так как услуга фаст-трек платная.

А теперь Ксения Бородина вышла на связь и решила дать комментарий. Она заверила, что ее просто захотели показать в плохом свете и озвучила свою версию случившегося.

«Что такое фаст-трек я прекрасно знаю, часто его приобретаю. Но тут не было смысла. Я прилетела на борту Луджо, где один бизнес-класс. Встала в очередь. Передо мной прошел мужчина, я была следующая. Тут подходит наглая дама с мужиком и говорят: «Отойдите». Естественно, я ответила, что никуда не отойду. На что меня этот мужик отпихнул в сторону достаточно нагло и дерзко. И они прошли вперед. Я начала возмущаться. Ненавижу, когда трогают руками и нарушают личное пространство. А как бы вы поступили на моем месте?» — пояснила телеведущая.

Примечательно, что Ксения Бородина посчитала поступок женщины некрасивым. Она уверена, что ее не мог трогать никакой мужчина, даже охранник. По ее словам, на концерты и красные дорожки телеведущая тоже берет с собой охрану, но не позволяет никого трогать. Ксения Бородина подчеркнула, что не ведет себя как звезда.

«А как бы поступили вы на моем месте, когда чужой мужик вас отпихивает?» – написала она. «Я спокойно стою в очередях в магазинах и не строю из себя звезду! Но никакой мужик меня не тронет, просто не имеет на это право!» – добавила телеведущая.