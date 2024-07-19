Ксения Бородина запретила другим участникам выгнать своего «соплеменника» из «Последнего героя»

В ближайшую субботу, 20 июля, в 21:00 на ТВ-3 выйдет очередной выпуск реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон».

Участники племен «Волков» и «Медведей» вновь вступят в борьбу за звание героя и внушительный денежный приз. Дружное племя «Медведей» столкнется с первыми разногласиями, что подорвет общий командный дух.

События на проекте будут развиваться таким образом, что ведущая шоу Ксения Бородина решил воспользоваться своим правом «вето». Она не позволит участникам одной из команд избавиться от своего «соплеменника».

К большой неожиданности для всех, Ксения Бородина озвучит свое решение и оставит кандидата на вылет в проекте.

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Стоит добавить, что воспользоваться правом «вето» ведущая шоу Ксения Бородина может только один раз за сезон. Что заставило Ксению Бородину поступить именно так, а не иначе, узнаете в субботу.