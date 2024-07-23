Филипп Киркоров вышел на связь из западни в горах Сочи: «Река резко поднялась на 10 метров»

Филипп Киркоров после вечеринки Насти Ивлеевой долгое время нигде не появлялся. Однако ему удалось добиться возвращения на телевидении. Он также снова дает концерты. Недавно артист отправился в Сочи со съемочной группой. Оказалось, что он оказался в опасной ситуации из-за стихии. Певец застрял в горах. Он не может выбраться из западни. Артист рассказал, что начались дожди, смерч, гроза, а потом уровень в реке резко стал повышаться.

«Река поднялась до уровня 10 метров. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут», — поведал Киркоров в соцсети.

«Нас постепенно затапливает, мы просим о помощи. Спасите нас срочно», — добавил он.

Теперь Филипп Бедросович ждет приезда спасателей, а также очень надеется, что экстренные службы будут оперативным. Он отметил, что они все целы и ждут прогнозов.

«Ужас», — отреагировала певица Валерия.

Пока неизвестно, сколько времени Киркорову придется провести в горах. Он напуган, но старается сохранять спокойствие. Рядом с ним есть другие люди. Они спасаются от ливня.